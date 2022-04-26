В ГД внесут проект постановления об амнистии водителей – нарушителей ПДД

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы намерены внести на рассмотрение Госдумы проект постановления об амнистии в отношении водителей, совершивших административные правонарушения. Об этом сообщил один из авторов документа, парламентарий Ярослав Нилов.
В пояснительной записке также указано, что в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предлагается не начинать производство, а начатое производство до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии, прекратить.
Помимо этого, предлагается отменить срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. При этом в тексте проекта постановления не уточняется, какие именно правонарушения предлагается рассматривать как несущественные.
"Нам видится, что освобождение от штрафов части нарушителей могло бы стать для российских семей существенным подспорьем в нынешней социально-экономической ситуации", – написал Нилов в своем телеграм-канале.
Ранее в ГИБДД напомнили о последствиях за оставление места ДТП. За такое правонарушение может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. При этом максимальная уголовная ответственность может составить семь лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года.
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