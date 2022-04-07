В ГИБДД напомнили о последствиях за оставление места ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
За оставление места ДТП может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.
При этом максимальная уголовная ответственность может составить семь лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года.
"Необходимо помнить и о том, что непосредственно после ДТП в соответствии с пунктом 2.7 ПДД водителю нельзя употреблять алкогольные напитки", – добавляется в сообщении.
Также в ГИБДД напомнили о случаях наезда на пешеходов, когда водитель старается договориться с пострадавшим.
"Некоторые водители ошибочно считают, что, "ударив по рукам" со вторым участником ДТП, они освобождаются от ответственности за оставление места ДТП. Такие ситуации нередко случаются при так называемых незначительных наездах на пешеходов. Обращаем внимание автомобилистов, что зачастую пешеход обращается в больницу и тогда действия водителя подпадают под действие части 2 статьи 12.27 КоАП РФ", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 7 по 9 апреля в Москве пройдет рейд, направленный на повышение уровня безопасности дорожного движения среди водителей каршеринга. В ГИБДД рассказали, что за 3 месяца 2022 года в столице зарегистрировали 67 аварий с участием данного транспорта.
В Москве проходит рейд по выявлению нарушителей среди водителей каршеринга
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: