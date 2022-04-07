В ГИБДД напомнили о последствиях за оставление места ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

За оставление места ДТП может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

При этом максимальная уголовная ответственность может составить семь лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года.

"Необходимо помнить и о том, что непосредственно после ДТП в соответствии с пунктом 2.7 ПДД водителю нельзя употреблять алкогольные напитки", – добавляется в сообщении.

Также в ГИБДД напомнили о случаях наезда на пешеходов, когда водитель старается договориться с пострадавшим.

"Некоторые водители ошибочно считают, что, "ударив по рукам" со вторым участником ДТП, они освобождаются от ответственности за оставление места ДТП. Такие ситуации нередко случаются при так называемых незначительных наездах на пешеходов. Обращаем внимание автомобилистов, что зачастую пешеход обращается в больницу и тогда действия водителя подпадают под действие части 2 статьи 12.27 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 7 по 9 апреля в Москве пройдет рейд, направленный на повышение уровня безопасности дорожного движения среди водителей каршеринга. В ГИБДД рассказали, что за 3 месяца 2022 года в столице зарегистрировали 67 аварий с участием данного транспорта.

