"Московский патруль": столичная Госавтоинспекция провела рейд среди водителей такси

Сотрудники столичной Госавтоинспекции провели рейд автомобилей такси. В числе выявленных нарушений – просроченный техосмотр, неработающие тормоза, отсутствие крышки топливного бака.

При этом главная цель рейда – выявление нетрезвых таксистов. Чуть больше месяца назад полицейские также проводили подобное мероприятие. За три дня инспекторы остановили почти 30 тысяч водителей. Выяснилось, что каждая седьмая машина такси неисправна. А 300 автомобилей и вовсе не прошли обязательную процедуру технического осмотра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.