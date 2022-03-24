"Московский патруль": недобросовестные аптеки искусственно завышают цены на лекарства

Недобросовестные аптеки искусственно завышают цены на лекарства. Нередко фармацевты отпускают всем желающим рецептурные препараты.

В отдельных местах цена на лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, достигала 4 тысяч рублей за блистер, что превышает официальную торговую стоимость в десятки раз. Продажу покупателям без рецепта осуществляют из-под кассы без упаковки и со срезанными серийными номерами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.