Перебегавший дорогу пешеход погиб на западе Москвы

20 марта, 21:58
Фото: depositphotos/TakeArt
Пешеход погиб при попытке перебежать дорогу в неположенном месте в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем телеграм-канале.
"На западе столицы погиб пешеход, пытаясь перебежать проезжую часть в неположенном месте. <...> По факту ДТП проводится проверка", – говорится в публикации.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 20 марта в районе дома 17 по улице Генерала Дорохова. В ведомстве напомнили, что на указанном участке отсутствуют пешеходные переходы, а разрешенная скорость для автомобилей на нем составляет 80 километров в час.
Ранее на улице Чертановская на юге Москвы водитель Toyota насмерть сбил мужчину. Последний также переходил дорогу в неположенном месте.
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