Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"

Водитель Toyota насмерть сбил мужчину на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекции в телеграм-канале.

ДТП произошло на улице Чертановская, в районе дома 39, корпус 1. Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

"От полученных травм пешеход погиб на месте, его личность в настоящее время устанавливается", – отмечается в сообщении ГИБДД.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее машина насмерть сбила пенсионерку на юго-западе Москвы. По информации ведомства, трагедия произошла в районе Южное Бутово. Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы забрать выкатившийся на дорогу детский самокат, и попала под автомобиль.