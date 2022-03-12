Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

12 марта, 22:52

Водитель Toyota насмерть сбил мужчину на юге Москвы

происшествияДТП

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"

Водитель Toyota насмерть сбил мужчину на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекции в телеграм-канале.

ДТП произошло на улице Чертановская, в районе дома 39, корпус 1. Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

"От полученных травм пешеход погиб на месте, его личность в настоящее время устанавливается", – отмечается в сообщении ГИБДД.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее машина насмерть сбила пенсионерку на юго-западе Москвы. По информации ведомства, трагедия произошла в районе Южное Бутово. Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы забрать выкатившийся на дорогу детский самокат, и попала под автомобиль.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать