Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве погиб пешеход, который пытался перебежать МКАД и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"На данный момент известно, что водитель автомобиля Hyundai произвел наезд на пешехода в 5-й полосе от края проезжей части", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла в районе Лермонтовского проспекта на 9-м километре внешней стороны МКАД. Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения на МКАД двух автомобилей пострадал ребенок. Авария произошла на внутренней стороне 55-го километра автодороги.

До этого один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.