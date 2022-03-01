01 марта, 23:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве погиб пешеход, который пытался перебежать МКАД и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"На данный момент известно, что водитель автомобиля Hyundai произвел наезд на пешехода в 5-й полосе от края проезжей части", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
Авария произошла в районе Лермонтовского проспекта на 9-м километре внешней стороны МКАД. Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения на МКАД двух автомобилей пострадал ребенок. Авария произошла на внутренней стороне 55-го километра автодороги.
До этого один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: