Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

ДТП случилось на 24-м километре кольцевой автодороги. Там столкнулись два грузовика.

На месте происшествия находятся оперативные службы столицы. Движение в районе аварии осуществляется по трем полосам из пяти.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – попросили в телеграм-канале Дептранса.

Ранее на 65-м километре трассы М5 "Урал" в Подмосковье произошло лобовое столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Toyota. В результате аварии погибли два человека – они находились в легковушке.