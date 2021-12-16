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Происшествия

00:54

Один человек погиб при наезде машины на Невском проспекте в Петербурге

происшествия ДТП

Фото: vk.com/ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб

Видео: vk.com/ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Интерфакс".

По предварительным данным, водитель сбил людей на пешеходном переходе. При этом машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.

По данным информированного источника, в результате случившегося еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

В данный момент на месте аварии находятся сотрудники полиции. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее авария произошла на 31-м километре внешней стороны МКАД. ДТП случилось в 23:10 в среду, 15 декабря.

В результате случившегося погиб один человек. Кроме того, еще один пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован.

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