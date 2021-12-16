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Москва 24

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Происшествия

00:35

Один человек погиб в аварии на МКАД

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на 31-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП случилось в 23:10 в среду, 15 декабря. Водители двух "Газелей" остановились на МКАД для того, чтобы проверить сцепку буксировочного троса. В этот момент в стоящие автомобили врезалась фура.

"От полученных травм один водитель "Газели" погиб на месте", – рассказали в ГИБДД.

Еще один пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Движение в районе ДТП затруднено, для проезда транспорта свободны только две полосы.

Ранее на 64-м километре МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. По некоторой информации, участниками ДТП стали три легковых машины и одна грузовая.

Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся по трем полосам.

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