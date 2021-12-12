Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничено на внутренней стороне МКАД из-за столкновения трех автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На внутренней стороне 103 километра МКАД (перед развязкой с Щелковским шоссе) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент для движения свободны четыре полосы из шести.

Ранее три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Садового кольца в Москве, два из них в результате происшествия вылетели на тротуар. Для проезда были свободны четыре полосы из пяти.

