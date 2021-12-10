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Происшествия

17:01

В аварии на севере Москвы погиб академик РАН Борис Кизяев

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В аварии на севере Москвы погиб академик РАН Борис Кизяев, занимавшийся разработками гидромелиоративных систем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По информации ведомства, авария произошла 9 декабря в 20:37 на Дмитровском шоссе. Первоначально на трассе столкнулись автомобили Skoda Octavia и Mazda 6. На проезжей части в месте ДТП был пожилой мужчина. На него совершил наезд автомобиль BMW, который после столкнулся с машинами Skoda Octavia и Mazda 6.

Пострадавшим оказался Борис Кизяев. От полученных травм он скончался на месте. Также пострадала пассажирка BMW. Она с травмой головы была доставлена в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее сообщалось, что в Раменском округе Московской области произошла авария с участием депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова. Toyota Camry столкнулась с фурой Renault. В результате погибли два человека, которые находились в легковушке. Одним из них стал Зафиров.

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