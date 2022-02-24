Ребенок пострадал в ДТП на МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на внутренней стороне 55-го километра автодороги.



"В результате ДТП пострадал ребенок", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время подробности произошедшего выясняются.

Ранее на 65-м километре трассы М5 "Урал" в Подмосковье произошло лобовое столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Toyota. В результате аварии погибли два человека – они находились в легковушке.

