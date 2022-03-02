Машина насмерть сбила пенсионерку на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилая женщина скончалась на месте в результате наезда автомобиля Skoda на регулируемом пешеходном переходе в Москве, сообщает телеграм-канал столичной госавтоинспекции.

По информации ведомства, трагедия произошла в районе Южное Бутово. Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы забрать выкатившийся на дорогу детский самокат, и попала под автомобиль.

Уточняется, что машина следовала по дороге на разрешающий сигнал светофора.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы.

Ранее сообщалось, что в Москве погиб пешеход, который пытался перебежать МКАД и попал под колеса автомобиля. Авария произошла в районе Лермонтовского проспекта на 9-м километре внешней стороны автодороги.