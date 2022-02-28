Легковушка въехала в мемориал "Стена скорби" в Москве

В Москве легковой автомобиль выехал на тротуар, столкнулся с мемориалом "Стена скорби" и перевернулся.

ДТП произошло на внутренней стороне Садового кольца перед пересечением с проспектом Академика Сахарова.

"На месте работают оперативные службы города. Движение по Садово-Спасской улице осуществляется в штатном режиме", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что на 65-м километре трассы М5 "Урал" в Московской области произошло лобовое столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Toyota.

В результате аварии погибли два человека – они находились в легковушке.

