Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, сбившего подростка в ТиНАО

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники ГИБДД смогли установить личность водителя, который совершил наезд на подростка в ТиНАО. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного отделения ведомства.
Ранее автомобиль совершил наезд на 14-летнего подростка на территории торгового центра на Калужском шоссе. После случившегося предполагаемый виновник скрылся с места аварии.
В ГИБДД сообщили, что позднее мужчина явился в отделение сам. Он рассказал, что в момент ДТП находился за рулем автомобиля Kia Rio.
"При повороте на территорию торгового центра его сильно ослепило солнце и он не заметил факта наезда на ребенка", – указали в ведомстве.
Там добавили, что пострадавший подросток получил ушиб ноги. Сейчас сотрудники ГИБДД начали административное расследование по факту случившегося.
Ранее ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте в Москве. Водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь.
Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.
Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку.
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