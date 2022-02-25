Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, сбившего подростка в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД смогли установить личность водителя, который совершил наезд на подростка в ТиНАО. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного отделения ведомства.

Ранее автомобиль совершил наезд на 14-летнего подростка на территории торгового центра на Калужском шоссе. После случившегося предполагаемый виновник скрылся с места аварии.

В ГИБДД сообщили, что позднее мужчина явился в отделение сам. Он рассказал, что в момент ДТП находился за рулем автомобиля Kia Rio.

"При повороте на территорию торгового центра его сильно ослепило солнце и он не заметил факта наезда на ребенка", – указали в ведомстве.

Там добавили, что пострадавший подросток получил ушиб ноги. Сейчас сотрудники ГИБДД начали административное расследование по факту случившегося.

Ранее ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте в Москве. Водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку.