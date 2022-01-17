Прокуратура начала проверку после наезда авто на мать с ребенком в Москве

10:16 (обновлено 17.01.2022 10:45)
В столичной Госавтоинспекции рассказали, что водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь на пешеходном переходе на Университетском проспекте.
"Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. <...> Предварительно, у ребенка диагностировали ушиб грудной клетки, девочку госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.
При более тщательном осмотре у ребенка выявили множественные переломы и разрыв печени.
Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Автомобилисты, снижайте скорость перед пешеходными переходами и внимательно смотрите по сторонам. Утром, в условиях недостаточной видимости, будьте предельно внимательны при движении вблизи школ, жилых кварталов, во дворах, а также приближаясь к пешеходным переходам", – призвали в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи на юго-востоке столицы. Уточняется, что авария произошла на Люблинской улице. Там легковой автомобиль Daewoo врезался в карету скорой помощи. Среди пострадавших – водитель и пассажир легковушки. В машине скорой в результате ДТП никто не пострадал.
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