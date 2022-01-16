Один человек погиб и шесть пострадали в аварии под Иркутском

06:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Смертельная авария произошла на трассе к северу от Иркутска. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального главка МВД.
ДТП случилось на 100-м километре дороги Иркутск – Оса – Усть – Уда. Там столкнулись минивэн Toyota Wish и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
"По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.
Там уточнили, что погибший и трое пострадавших в момент аварии находились в салоне внедорожника.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП выясняются.
Ранее авария произошла на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. В результате случившегося погибли четыре человека.
ДТП произошло на 1157-м километре дороги в Исаклинском районе. Там водитель легковушки Lada Priora допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes.
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