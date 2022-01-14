Четыре человека погибли в аварии в Самарской области

14 января, 23:44
Фото: Официальный сайт прокуратуры Самарской области
Смертельная авария произошла на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости.
ДТП случилось в пятницу, 14 января, на 1157-м километре дороги в Исаклинском районе. Там водитель легковушки Lada Priora допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes.
В результате аварии погибли четыре человека, ехавшие в легковушке. Как уточнили в полиции, речь идет о водителе, женщине, 19-летней девушке и 7-летней девочке. Кроме того, ребенок в возрасте 8 лет был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии.
"Прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела", – добавили в ведомстве.
Ранее авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве. По данным Дептранса, движение в районе ДТП свободно по одной полосе. Там попросили водителей объезжать указанный участок.
До этого сразу семь автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.
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