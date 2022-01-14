Массовое ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве

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Сразу семь автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

"На Дмитровском шоссе, доме 46, произошло ДТП в 18:15. Столкнулось семь единиц автомобилей", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, в аварии пострадали два человека. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Аварию спровоцировал водитель Honda Fit, ранее лишенный прав за езду в нетрезвом виде. В результате инцидента пострадали два человека: сам водитель легковушки и 14-летний мальчик, ехавший в автобусе.

