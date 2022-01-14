Начальник райотдела ГИБДД погиб в ДТП под Тверью

11:57
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тверской области
Руководитель Бологовского районного отдела ГИБДД погиб в автокатастрофе в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пятницу, 14 января, вблизи деревни Дорки.
"Водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов. В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все обстоятельства случившегося.
Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Ульяновской области. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в ночь на 7 января на 144-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: