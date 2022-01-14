Начальник райотдела ГИБДД погиб в ДТП под Тверью

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тверской области

Руководитель Бологовского районного отдела ГИБДД погиб в автокатастрофе в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в пятницу, 14 января, вблизи деревни Дорки.

"Водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов. В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все обстоятельства случившегося.

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Ульяновской области. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в ночь на 7 января на 144-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск.