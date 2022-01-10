Две фуры столкнулись на МКАД

Фото: depositphotos/Voyagerix

На МКАД произошла авария с участием двух фур и нескольких легковых машин, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что ДТП произошло в районе Волоколамского шоссе около 03:00 в понедельник, 10 января. Других подробностей произошедшего пока нет, информации о пострадавших и погибших также нет.

Ранее сообщалось, что на 46-м километре МКАД перевернулась фура, перевозившая топливо. Горючее разлилось на площади 5 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На время ликвидации последствий ДТП движение транспорта по одной полосе было ограничено.

До этого в Емельяновском районе Красноярского края перевернулась фура, после чего кабина большегруза загорелась. Инцидент произошел у поселка Памяти 13 Борцов.