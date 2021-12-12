В Красноярском крае фура загорелась после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Емельяновском районе Красноярского края перевернулась фура, после чего кабина большегруза загорелась. Об этом в воскресенье, 12 декабря, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает газета "Известия".

"В результате опрокидывания грузового автомобиля (автофургон перевозящий фрукты) произошло возгорание кабины", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел у поселка Памяти 13 Борцов. По предварительным данным, пострадавших нет. На участке автодороги организовано реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль наехал на препятствие и загорелся.

До этого автомобиль загорелся на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе. ЧП произошло на проезжей части.