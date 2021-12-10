Грузовик загорелся на Калужском шоссе

В столице самосвал загорелся во время движения на Калужском шоссе. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как полыхает кузов грузовика.

Кабина грузовика сгорела еще до приезда пожарной бригады.

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