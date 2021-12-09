"Московский патруль":суд арестовал стрелявшего в столичном центре госуслуг

Пресненский суд Москвы арестовал Сергея Глазова, который открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы.

В следственном изоляторе мужчина проведет ближайшие 2 месяца. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия".

Глазов признал вину в убийстве, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.

