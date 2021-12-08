Устроивший стрельбу в столичном центре госуслуг признал вину

17:26
Фото: СК РФ
Мужчина, которого задержали за стрельбу в столичном центре госуслуг, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.
Подозреваемый также подтвердил, что незаконно владел оружием. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки в 2009 году в звании подполковника.
По его словам, он пришел в центр за паспортом, однако ему отказали в выдаче документа из-за отсутствия маски. Мужчина отказался ее надевать, так как не верит в санитарные правила, пояснили в ОНК.
Происшествие случилось в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы.
В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Пострадавших в больнице посетил Сергей Собянин.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
Стрелявшему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии.
Суд может арестовать мужчину, который устроил стрельбу в МФЦ в столице
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