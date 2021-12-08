Опубликованы фото обысков в квартире у устроившего стрельбу в столичном МФЦ

Фото: телеграм-канал SHOT

В Сети опубликовали фото обысков у Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ.

Сообщается, что в квартире на улице Коновалова обвиняемый переделывал оружие и проверял его боеспособность – он стрелял по доскам и книгам.

Кроме того, силовики обнаружили несколько сотен гильз и пуль, порох, глушитель и токарный станок для кустарных переделок.

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В сумке, которую он оставил в МФЦ, обнаружили самодельный аккумулятор для велосипеда, а не СВУ. По данным телеграм-каналов, именно его сначала приняли за взрывное устройство. Также на велосипеде стрелка была сумка с портативной болгаркой и еще одним аккумулятором.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека. Еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

