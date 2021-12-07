Видео: Москва 24

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в центре госуслуг. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших", – говорится в публикации.

Градоначальник добавил, что для оказания помощи раненым медики делают все возможное.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, охранник и оператор получили пулевые ранения.