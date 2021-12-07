В Москве задержали подростка, сообщавшего о планах устроить стрельбу в школе – СМИ

10:17
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Москве задержали подростка, который писал в социальной сети "ВКонтакте" о планах устроить в школе теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям", – говорится в сообщении.
18-летнего молодого человека задержали у входа в школу. При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Следователи начали проверку.
Ранее сообщалось, что в России разработали методику выявления склонности учеников к насилию. На данный момент разработки проходят экспертные обсуждения, по итогам которых они будут направлены в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.
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