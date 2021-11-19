В России разработали методику выявления склонности учеников к насилию

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Пятигорский государственный университет разработал методику проведения в школах социологических исследований для изучения склонности учеников к агрессии и насилию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Кроме того, методика направлена на выявление предпосылок формирования молодежных субкультур, а также на исследование причин и условий, влияющих на радикализацию молодого поколения.

В ведомстве уточнили, что на данный момент разработки проходят экспертные обсуждения, по итогам которых они будут направлены в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя главы Минздрава РФ обращение, в котором предложил регулярно проводить психологические тестирования учащихся во всех учебных заведениях.

По его словам, профилактика и мониторинг – одни из самых эффективных методов борьбы с насилием в школах, колледжах и вузах. Подобные тестирования необходимо проводить два-три раза в год, считает парламентарий.

