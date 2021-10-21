Милонов предложил регулярно проводить психологические тестирования учащихся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проводить психологические тестирования во всех учебных заведениях. Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.
По словам Милонова, профилактика и мониторинг – одни из самых эффективных методов борьбы с насилием в школах, колледжах и вузах.
"Надо признаться, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях России налажен достаточно слабо. Учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору достаточно серьезно, а вот учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают подобной профилактикой", – отметил депутат.
Милонов считает, что многих вспышек насилия удалось бы избежать, если бы в учебных заведениях проводили регулярные тестирования. По мнению депутата, подобные мониторинги необходимо проводить два-три раза в год.
"Тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни", – говорится в тексте обращения, направленного Мурашко.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что причины, побуждающие подростков устраивать стрельбу в учебных заведениях, лежат в псевдорелигиозной сфере. Он отметил, что подростки открывают стрельбу, называя себя богами.
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