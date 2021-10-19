СК РФ подготовил рекомендации по расследованию массовых убийств в школах

11:36
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Следственный комитет подготовил методические рекомендации по расследованию массовых убийств в российских школах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава НИИ криминалистики СК РФ Алексей Бессонов.
"Два года назад мы подготовили методические рекомендации по расследованию массовых расстрелов в школах по материалам уголовных дел, выявив закономерности, причины и условия подобных преступлений. <...> Мы отправили письмо с выводами следствия в Министерство просвещения, которое использует его в своей работе", – сказал он.
Бессонов добавил, что сегодня уже существует ПО, способное выявлять сообщения о готовящихся преступлениях, а также их потенциальных исполнителей. По его словам, криминалисты широко применяют современные цифровые технологии для поиска доказательств того или иного преступления. Он выразил уверенность, что в будущем появятся более эффективные инструменты, позволяющие использовать оставляемые людьми цифровые следы для раскрытия дел.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.
Также проектом вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Исключение будет сделано для тех, кто прошел или проходит военную службу или службу в госвоенизированных организациях.
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