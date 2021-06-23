Совфед повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

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Совет Федерации одобрил законопроект, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

Также проектом вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Исключение будет сделано для тех, кто прошел или проходит военную службу или службу в госвоенизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия останется и для коренных малочисленных народов РФ.

При этом закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Лицензию на оружие не будут выдавать тем лицам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, а также за преступления, оправдывающие терроризм. Помимо этого, лицензию не дадут тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Временный запрет на выдачу лицензии также распространяется на граждан, управлявших автомобилем в пьяном виде. Предусматривается, что лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец не представит его в нужное время для осмотра или не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им.

Изменения были внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".