Автор поправок в закон "Об оружии" предложил меры борьбы со стрельбой в учебных заведениях

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Один из авторов поправок в закон "Об оружии", зампред комитета Госдумы VII созыва по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал Москве 24 о мерах, которые, по его мнению, стоит принять, чтобы обезопасить учебные заведения в России от нападений со стрельбой.

В понедельник, 20 сентября, студент устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По данным Минздрава РФ, в результате нападения погибли шесть человек. Вместе с тем в СК РФ уточнили, что еще более 20 человек пострадали. Прибывшие на место ЧП правоохранители во время задержания ранили стрелка, его доставили в больницу.

Выборный напомнил, что этим летом закон "Об оружии" серьезно ужесточили. В частности, повысили с 18 до 21 года возраст для приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Однако закон вступает в силу через год с момента его официального опубликования, то есть в июне 2022 года, указал он.

Вместе с тем Выборный предложил усовершенствовать процесс психологического тестирования, чтобы выявлять потенциальных "стрелков" на этапе выдачи лицензии.





Анатолий Выборный зампред комитета Госдумы VII созыва по безопасности и противодействию коррупции Нужны новые разработки, которые позволят распознать человека с пошатнувшейся психикой. Для их введения даже не требуется изменение законодательства, ведь весь порядок уже установлен, даже ужесточен. К сожалению, никто не может быть застрахован от таких преступлений. С психологическим тестированием необходимо что-то делать, сейчас оно не гарантирует безопасность со 100%-ной гарантией.

По его словам, также необходимо установить персональную ответственность врачей, выдающих справки за те последствия, к которым приводит их халатность и формальный подход. Это позволит прекратить выдачу формальных или подложных справок, считает Выборный.

Кроме того, по его мнению, необходимо усилить охрану в школах и других учебных заведениях.

"В настоящее время во многих школах работают простые вахтеры, которые не обладают необходимой квалификацией. Необходимо сделать обязательным для применения во всех образовательных организаций профессиональный стандарт, которому должны соответствовать организации, намеревающиеся защищать детей в детских садах, школах и вузах", – сказал Выборный.

Ранее в СК РФ сообщили, что личность подозреваемого в стрельбе в Перми была установлена. При задержании он оказывал сопротивление, поэтому был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года.

По факту стрельбы в пермском университете было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.



Иван Носатов