Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

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Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поручил кабмину направить на место глав министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова и Минздрава Михаила Марушко для оказания помощи пострадавшим.

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете также выразила пресс-служба сборной России по футболу и клубы Российской Премьер-лиги.

По последним данным, число погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 8. Пострадали не менее 19 человек.

На месте происшествия находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На данный момент известно, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена. На месте работают девять бригад скорой помощи. Отмечается, что травмы разные, потому что некоторые ребята выпрыгивали из окон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

