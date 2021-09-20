Очевидцы стрельбы в университете в Перми рассказали подробности происшествия

11:30
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Очевидцы стрельбы в университете Перми рассказали Москве 24 подробности о происшествии.
По словам студентки Татьяны (имя изменено. – Прим. ред.), по пути в университет она услышала стрельбу, после чего приняла решение идти домой. "Там какой-то ненормальный стрелял. Говорят, что убиты уже 8 человек. Я шла на пары, услышала звуки выстрелов, мне одногруппники начали писать: "Не ходите никуда, идите домой!" Я развернулась и ушла", – рассказала она Москве 24.
В свою очередь, студентка Маша Кислякова рассказала, что видела, как ранили другую девушку. "В девочку попали, у нее из ноги кровь бежит, она лежит на земле. Ей скорую вызвали, там были выстрелы", – сообщила она.
Местный житель Илья Ветлугин, который доставлял в университет заказ, также стал очевидцем стрельбы.
20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим, сообщили в СК РФ. В Минздраве по региону добавили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Стрелявший в Пермском университете был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Неизвестный устроил стрельбу в Пермском государственном университете
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