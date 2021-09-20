Более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми – Минздрав

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Как отмечается, сейчас на месте работают 9 бригад скорой помощи.

"Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком", – говорится в сообщении.

По погибшим информация уточняется.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Есть пострадавшие. Отмечалось, что неизвестный проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже стало известно, что стрелявший задержан.