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Происшествия

10:24

Стрелявший в Пермском университете задержан

происшествия регионы

Фото: Москва 24

Стрелявший в Пермском университете задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Неизвестный задержан", – говорится в сообщении.

По одним данным, злоумышленник был вооружен травматическим оружием, по другим – огнестрельным.

Сообщается, что из восьмого корпуса учебного заведения эвакуируют людей.

По данным Минздрава, при стрельбе пострадали более 10 человек.

Видео: телеграм-канал "112"

В пресс-службе МВД России сообщили, что в понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов.

На место сразу выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных структур. В результате проведенной операции нападавшего задержали полицейские, он ранен.

В институте призали студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

Неизвестный устроил стрельбу в Пермском государственном университете

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