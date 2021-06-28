В России повысили возраст приобретения оружия до 21 года

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В России возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны повысили с 18 до 21 года. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", – сказано в тексте поправок к закону "Об оружии".

Под исключение подпадают граждане, прошедшие или проходящие военную службу, а также представители коренных малочисленных народов РФ.

Ранее возрастной ценз в 21 год был установлен на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Также лицензию не выдавали тем, у кого имеется неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление, кто отбыл наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

Новый документ предусматривает запрет на выдачу лицензий лицам, которые были два и более раза судимы. Кроме того, временный запрет будет установлен для тех, кто управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передавал транспортное средство человеку в нетрезвом состоянии.

Уточняется, что лицензия будет аннулирована в случае, если владелец оружия не предоставит его вовремя для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти.

Также законом запрещено хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Нельзя и распространять в СМИ и интернете материалы, содержащие инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что вскоре на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений. Российский лидер подчеркнул, что новая государственная программа вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих ученых страны. Реализация программы до 2034 года будет нацелена на укрепление оборонного потенциала страны.

