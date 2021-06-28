Оружейники предупредили о миллиардных потерях из-за ужесточения закона

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Суммарные потери выручки российских производителей и продавцов оружия, патронов, тюнинговых комплектов и аксессуаров могут составить около пяти миллиардов рублей в год, если поправки к закону "Об оружии" вступят в силу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Союза оружейников России Владимира Жихарева.

Кроме того, порядка девяти тысяч работников отрасли потеряют работу в краткосрочной перспективе. Как считает Жихарев, желаемый профилактический эффект, которого хотят добиться авторы поправок, несоизмерим с потерями, с которыми столкнется оружейная отрасль.

По его мнению, наиболее тяжелые предложения вынесены по моделям со сверловкой "Ланкастер" и "Парадокс". Жихарев предположил, что они полностью убьют этот сегмент оружейного рынка.

"После пятилетнего стажа люди будут точно покупать значительно превосходящее по характеристикам нарезное или полуавтоматическое оружие, а не гладкостволы", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сокращение производства гражданского оружия неизбежно повлечет за собой рост цен на оружие и для военных.

Также Жихареву не очень понятен смысл решения относительно полуавтоматических охотничьих ружей, которые можно будет купить только через два года владения одноствольными или двуствольными гладкостволами.

По его словам, сторонники поправок пытаются убедить, что стрельба из полуавтоматической винтовки может вестись быстрее, чем из двуствольной. Однако, как он подчеркнул, при наличии определенных навыков стрельбу можно вести примерно с такой же скоростью.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также проектом вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Исключение будет сделано для тех, кто прошел или проходит военную службу или службу в госвоенизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия останется и для коренных малочисленных народов РФ.

При этом закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Лицензию на оружие не будут выдавать тем лицам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, а также за преступления, оправдывающие терроризм. Помимо этого, лицензию не дадут тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.