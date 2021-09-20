Шесть человек погибли при стрельбе в пермском вузе – Минздрав

Фото: СК РФ

Шесть человек погибли в результате стрельбы в университете Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В связи с трагедией в Прикамье 20 сентября отменили занятия в школах, колледжах и техникумах.

В понедельник студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

Позже нападавший был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что правоохранительным органам предстоит разобраться, что стало причиной стрельбы.

Он отметил, что после недавних трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры.