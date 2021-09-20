Занятия в некоторых учебных заведениях Прикамья отменили из-за стрельбы в ПГНИУ

12:15
Фото: AP Photo/Anastasia Yakovleva/ТАСС
В Прикамье 20 сентября отменили занятия в школах, колледжах и техникумах из-за стрельбы, которая произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом говорится в сообщении правительства региона в телеграм-канале.
"В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. Как отмечают в министерстве образования и науки Прикамья, за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в учебные заведения нельзя пускать посторонних, в том числе родителей. Все крупногабаритные сумки и пакеты должны быть проверены.
20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим, сообщили в СК РФ. В Минздраве по региону добавили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Стрелявший в Пермском университете был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
В результате происшествия погибли 8 человек. Не менее 19 человек пострадали.
Неизвестный устроил стрельбу в Пермском государственном университете
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: