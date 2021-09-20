Занятия в некоторых учебных заведениях Прикамья отменили из-за стрельбы в ПГНИУ

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В Прикамье 20 сентября отменили занятия в школах, колледжах и техникумах из-за стрельбы, которая произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом говорится в сообщении правительства региона в телеграм-канале.



"В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. Как отмечают в министерстве образования и науки Прикамья, за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в учебные заведения нельзя пускать посторонних, в том числе родителей. Все крупногабаритные сумки и пакеты должны быть проверены.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим, сообщили в СК РФ. В Минздраве по региону добавили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Стрелявший в Пермском университете был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В результате происшествия погибли 8 человек. Не менее 19 человек пострадали.