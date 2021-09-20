Правоохранителям предстоит разобраться, что стало причиной трагедии в Перми – Песков

Фото: ТАСС/Максим Рожко/Снимок с видео

Правоохранительным органам предстоит разобраться, что стало причиной стрельбы в университете в Перми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии", – отметил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что после недавних трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры.

"Была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. <...> К сожалению, трагедия произошла, и ее предстоит проанализировать", – отметил Песков.

На вопрос о том, должны ли какие-то чиновники отвечать за подобные трагедии, он ответил, что есть специальное контрольное управление, которое внимательно отслеживает ход выполнения поручений главы РФ.

На место трагедии вылетели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

20 сентября неизвестный проник на территорию университета Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям, он уже задержан. В результате стрельбы погибли 8 человек. Пострадали не менее 19.

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц.

МЧС России открыло горячую линию 8 (342) 258 40 02.

