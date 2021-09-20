Выпускница ПГНИУ прокомментировала стрельбу в вузе

Фото: телеграм-канал "112"

Выпускница Пермского госуниверситета (ПГНИУ) прокомментировала RT стрельбу в вузе, рассказав, что пропускной режим в образовательной организации работал плохо.

Девушка сообщила, что окончила университет в 2013 году, однако после неоднократно приезжала туда.

"Что в годы моей учебы, что после – проходной режим был на низшем уровне. Особенно никто не спрашивал и не досматривал на КПП со стороны Перми–2. И это меня удивляло", – пояснила бывшая студентка.

Выпускница добавила, что в корпусе химического факультета в столовой всегда было много посторонних людей.

"Это не сотрудники, не студенты и не преподаватели, а обычные люди, которые могли зайти туда пообедать. Насколько я знаю, металлорамок на КПП никогда не было", – вспоминает девушка.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Он проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц.

Проникшего на территорию вуза молодого человека задержали. При этом он оказал сопротивление и был ранен.

Сам стрелок, оставив "записку" на своей странице во "ВКонтакте", утверждает, что планировал преступление давно. А университет выбрал лишь потому, что это "не худшее место, чтобы умереть".

В результате происшествия погибли 8 человек. Не менее 19 человек пострадали.