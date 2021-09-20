Открывший стрельбу в пермском вузе оказал сопротивление при задержании и был ранен – СК РФ

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Открывший стрельбу в пермском вузе оказал сопротивление при задержании и был ранен, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что личность стрелка установлена. Сейчас следователями собираются характеризующие его материалы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Он проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Позже стало известно, что число погибших при стрельбе увеличилось до 8. Пострадали не менее 19 человек.