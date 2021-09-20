"Слышал выстрелы, их было немало". Очевидец – о нападении на университет в Перми

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"Я пришел на пары, народ бежит, потом услышал стрельбу. Я поднялся наверх, мы забаррикадировалась в аудитории и ждали, что будет", – вспоминает студент.
По его словам, сначала по громкоговорителю призвали всех оставаться в аудиториях и закрыться изнутри. А эвакуация началась позднее.
"А потом пришли МЧС, они простучали двери и выводили людей. Сам я ничего не видел, слышал выстрелы, их было немало", – рассказал очевидец.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию вуза и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.
Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли до 5 человек и 14 человек пострадали. Сейчас на месте работают 9 бригад скорой помощи.
Молодой человек, открывший стрельбу, задержан сотрудниками правоохранительных органов, он ранен.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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