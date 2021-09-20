"Слышал выстрелы, их было немало". Очевидец – о нападении на университет в Перми

Очевидец стрельбы в ПГНИУ рассказал о том, что происходило в вузе во время нападения неизвестного.

"Я пришел на пары, народ бежит, потом услышал стрельбу. Я поднялся наверх, мы забаррикадировалась в аудитории и ждали, что будет", – вспоминает студент.

По его словам, сначала по громкоговорителю призвали всех оставаться в аудиториях и закрыться изнутри. А эвакуация началась позднее.

"А потом пришли МЧС, они простучали двери и выводили людей. Сам я ничего не видел, слышал выстрелы, их было немало", – рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию вуза и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли до 5 человек и 14 человек пострадали. Сейчас на месте работают 9 бригад скорой помощи.

Молодой человек, открывший стрельбу, задержан сотрудниками правоохранительных органов, он ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

