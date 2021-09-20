Число погибших при стрельбе в Перми увеличилось до 8

Фото: телеграм-канал Mash

Число погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 8. Пострадали не менее 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 14 пострадавших. Власти окажут раненым всю необходимую помощь.

На место происшествия выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На данный момент известно, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена. На месте работают девять бригад скорой помощи. Отмечается, что травмы разные, потому что некоторые ребята выпрыгивали из окон.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

