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Западным политикам и общественности стоит обратить внимание на "впечатляющие снимки" последствий ударов Вооруженных сил России по объектам на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что стоит искать "больше съемок" из различных украинских городов. По словам чиновника, удары будут продолжаться.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что положение Украины можно назвать "очень трудным". При этом она продолжает свою линию, которая не направлена на переговоры.

"Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано", – добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что попытки Евросоюза вести диалог с Россией с позиции силы не принесут результатов. Он подчеркнул, что Европе необходимо учитывать реальное положение дел, в том числе в контексте украинского конфликта.

Россия, в свою очередь, готова к переговорам – об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Песков напомнил, что Москва не была инициатором в вопросе сворачивания этих контактов.

Ранее в ходе саммита Евросоюза участники не смогли определить кандидата на роль переговорщика с Россией и согласовать параметры потенциального диалога. Единственным итогом встречи стало повторное обращение представителей стран ЕС с призывом к немедленному перемирию на Украине без выдвижения каких-либо предварительных условий.

По информации СМИ, глава Евросовета Антониу Кошта предпринял самостоятельные попытки установить контакты с Россией в целях подготовки возможных переговоров по Украине. Данная инициатива вызвала недовольство ряда стран европейского сообщества, в числе которых упоминались Латвия, Литва и Эстония.