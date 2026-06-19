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19 июня, 13:25

Политика

Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия отмечает в эту дату День памяти и скорби.

"Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что патриотические акции "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти" пройдут в Москве 21 и 22 июня. По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, эти мероприятия являются символом единства поколений и сохранения исторической памяти. В прошлом году в них приняли участие более 30 тысяч жителей города.

Общероссийская минута молчания пройдет 22 июня

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