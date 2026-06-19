Собянин: система ПВО отразила атаку еще десяти БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны было уничтожено 10 беспилотников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр добавил, что в местах, где упали обломки, в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на Москву началась в пятницу, 19 июня. В настоящий момент нейтрализовано 35 БПЛА.

В связи с этим аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения – авиагавани не выпускают и не принимают самолеты.

Шереметьево, в свою очередь, принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркнули, что эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

